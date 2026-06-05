全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の焼き鳥店『むろまち鳥や』です。百日雛を炭火で焼く串はジューシーで旨み充分！こぢんまりとした店内には活気があって、焼き場が見えるカウンターも居心地よし。毎朝店内で捌いて串打ちされるのは、通常より時間をかけて育てられた百日雛だ。じっくり育った分、味も濃く身は柔らかなのが特徴という。それを大ぶりにカットし、