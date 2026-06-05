全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の焼き鳥店『むろまち鳥や』です。

百日雛を炭火で焼く串はジューシーで旨み充分！

こぢんまりとした店内には活気があって、焼き場が見えるカウンターも居心地よし。毎朝店内で捌いて串打ちされるのは、通常より時間をかけて育てられた百日雛だ。じっくり育った分、味も濃く身は柔らかなのが特徴という。それを大ぶりにカットし、備長炭で焼き上げたのがこの店の焼鳥だ。

6本串コース（前菜プレート付き）5280円

『むろまち鳥や』6本串コース（前菜プレート付き） 5280円 ネット予約限定の前菜プレート付きコース。黒毛和牛手毬寿司やレバームースとゴルゴンゾーラなどが揃い人気。前菜なしのコース3500円も

串を口に運べば、確かにいずれもふわっと柔らかくジューシー。それでいて噛み締めると部位ごとにしっかり肉の旨みがやってくる。香ばしく旨み抜群のもも、コリッと食感豊かなつくね、ふわっパツッとしたレバーは甘く、イキのよさが伝わる逸品だ。

繊細な火入れも感じられ、6本串コースにして食べ応えも十分だ。前後の一品や〆メシも揃っている。ちなみに鶏ダシがしっかりと効いてランチでも人気という鶏そばや、鶏そぼろご飯がまた旨し。お腹に余裕があればぜひお試しあれ。

『むろまち鳥や』店長 篠原大智さん

店長：篠原大智さん「ギリギリを攻めた火入れで素材のよさを活かしています」

『むろまち鳥や』

日本橋『むろまち鳥や』

［店名］『むろまち鳥や』

［住所］東京都中央区日本橋本町1-4-1ムロホンビル71階

［電話］03-3241-5288

［営業時間］11時〜13時半LO、17時〜22時（21時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか三越前駅A1出口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、そぼろご飯の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】ふわっ＆パツッとしたレバーが甘くて旨い！ 日本橋の焼鳥屋（6枚）