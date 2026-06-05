インスタグラムを更新バレーボールSVリーグ女子、埼玉上尾メディックスの黒後愛が4日、自身のインスタグラムを更新。リーグ年間表彰式に出席した際のドレスアップ姿を公開すると、コート上とは一変した姿にファンの視線が集まっている。黒を基調にした上品な一着。花柄の刺繍が施され、身長180センチのスタイルが際立っている。ゴージャス感漂うドレス姿の黒後は、シルバーのネックレスを着用しカメラに向かって微笑んだ。黒