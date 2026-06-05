大手回転寿司チェーン『はま寿司』の店舗で、レーン上のお寿司に食器用洗剤とされる液体をかけたシーンを収めた動画をSNS投稿し、威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）。

【閲覧注意】お寿司以外の食べ物にも洗剤を…新西容疑者がTikTokに投稿していた“害悪”動画

新西容疑者が“迷惑行為”をTikTokに動画投稿したのが5月27日のこと。ネットやSNSで拡散されたことではま寿司本社、店舗には苦情や問い合わせが相次ぎ、事態を把握した同社は6月1日までに警察に相談。業務を妨害したとして3日、早々の“お縄”となった。

「注文したマグロの上に液体をかけ、動画配信した。SNSの再生回数を増やしたかった」

容疑を認めた上で、迷惑行為に及んだ理由を「動画再生数のため」とした容疑者。一方で「洗剤の容器に入れた水をかけた」などと、お寿司にかけたのは本物の洗剤ではなく、入れ替えた「水」として一部否認している。

はま寿司は「到底容認できるものではない」として今後、損害賠償の請求も視野に入れて対応していくという。

これまでも回転寿司店をはじめ、飲食店で相次いだ「迷惑行為」を収めた動画のSNS拡散。その多くが10代〜20代の若者による“ノリの犯行”であり、仲間内だけで共有していた動画が“流出”したことで騒動に発展し、中には逮捕につながる案件もあった。

「お金がなく施設に預けている」

ところが新西容疑者はというと43歳の中年で、自ら動画撮影をしてTikTokに投稿している。6月4日に配信された『NEWSポストセブン』の記事では、容疑者の「妻」を名乗る女性が取材に応じ、夫婦には小学生の子どもがいるものの「お金がなく施設に預けている」との家庭の事情も明かしている。

その妻子を持つ身であるにもかかわらず、子どもを施設に預けてまで日々勤しんでいたのが動画投稿だというのだ。

「自分で何やってんだろう。本当にバカなことやったって。本当に自分の心の中が乱れ切ってて、どうしようもなく……。なんで、あのようなことをやったのか、ちょっと今の段階では頭が整理できてなくパニックになってます。

口だけでなく2度と、あのようなことは2度としませんし、お店の方にも行きません。本当に申し訳ございませんでした」

逮捕される数日前、TikTokではま寿司関係者への謝罪、反省の弁を述べた新西容疑者。自宅と思われる部屋からの動画投稿だったが、ここが彼の“仕事場”でもあった。しおらしく頭を下げてはいるが、アカウントには「あのようなこと」を繰り返した大量の動画が残っている。

他の飲食店でも迷惑行為をする動画

主に「食べ物」を扱う企画がメインだが、その内容は料理でも“味レポ”でもない、見るに耐えない動画ばかり。突然、手にした焼きそばや納豆を頭から被ったり、作ったばかりのインスタント食品や目玉焼きなどを壁にや床にぶちまけたり、路上に置いた卵パックを踏みつけて散乱させたりと、理解に苦しむ内容だ。

はま寿司でも登場した「食器用洗剤」も、彼にとっては“鉄板”ネタのようだ。やはり食べ物の上から中身をかけまわしているのだが、これも「水」とでも言うのだろうか。それ以外にも、飲食店の店舗内と思われる場所での迷惑行為もいくつか確認できた。

いわば食べ物で遊ぶ、粗末にするような、教育において害悪と言える“子どもには絶対に見せたくない”動画だった。

そしてネタのために購入していた食べ物は、妻の収入に頼っていたのだろうか。新西の逮捕後、その妻は『FNN』系列の取材に「“なんかごめんね”って言ってた。」との、連行時に交わした夫との会話を明かしている。

逮捕されたことで少しは「動画再生回数」も伸びたのかもしれないが、子どもを持つ親としては大きなものを失ったのかもしれない。