スプリング・ジャパンは、「スプリングフェア」を、6月3日正午から23日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は、東京/成田〜函館線が4,880円、名古屋/中部〜札幌/千歳線が5,780円。空港施設使用料や諸税は別途必要。運賃規則は「ラッキースプリング」が適用される。搭乗期間は6月5日から8月31日まで。セール価格での販売座席数には限りがあり、完売次第終了となる。