４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７９．８１ポイント（１．４８％）安の２５２５３．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９４．６８ポイント（１．１０％）安の８５０１．９１ポイントと続落した。売買代金は２７０２億３０４０万香港ドル（約５兆５１５４億円）に縮小している（３日は３２２９億２１００万香港ドル）。中東情勢を巡る不透明感が重し