４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７９．８１ポイント（１．４８％）安の２５２５３．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９４．６８ポイント（１．１０％）安の８５０１．９１ポイントと続落した。売買代金は２７０２億３０４０万香港ドル（約５兆５１５４億円）に縮小している（３日は３２２９億２１００万香港ドル）。

中東情勢を巡る不透明感が重しとなる流れ。米中央軍が２日、ホルムズ海峡に近いイランのケシム島にあるイラン軍の軍事施設を攻撃したと発表する中、外電は３日、イランがクウェートの空港など民間施設を攻撃したと報じている。トランプ米大統領は３日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、早ければ今週末にも進展が見られる可能性があるとの認識を示したが、投資家の慎重スタンスは強まったままだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が７．０％安、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．９％安、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が６．７％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄が安い。洛陽モリブデンのほか、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．２％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．７％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．３％ずつ下落した。金属市況安が逆風。４日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。

自動車セクターもさえない。賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が４．５％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．７％安、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が３．４％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．１％安で取引を終えた。そのほか、自動運転システムの知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が６．８％安、文遠知行（８００／ＨＫ）が６．１％安、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）と速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）がそろって３．０％安と値を下げている。

半面、半導体セクターの一角は高い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．９％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．２％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が２．０％ずつ上昇した。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の建滔集団（１４８／ＨＫ）が６．６％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が１．７％高と値を上げている。米半導体株高が波及。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１．４％逆行高し、連日で史上最高値を更新した。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６４％安の４０５７．７８ポイントで取引を終了した。非鉄が安い。医薬、消費、不動産、公益、金融、自動車、軍需産業、運輸、エネルギーなども売られた。半面、半導体は買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）