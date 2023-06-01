【テニスの王子様】25周年記念キービジュアル公開！ 特番も決定
アニメ『テニスの王子様』が、今年25周年を迎える。25周年キービジュアルとロゴが公開された。
2001年10⽉よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王⼦様』 。2012年 からは『ジャンプ SQ.』（集英社）で⼤⼈気連載中の『新テニスの王⼦様』がテレビアニメ化され、物語は関東⼤会から全国⼤会、そして世界⼤会へと舞台を広げてきた。
⻑きにわたり愛され続けてきた本シリーズは、2026年についに25周年を迎える。このたび、25周年を記念したキービジュアルとロゴが公開された。
2027年12⽉末までを25周年イヤーとして様々なプロジェクトが展開される。
その第1弾として、2026年7⽉19⽇（⽇）22：00より、YouTubeアニメ新テニスの王⼦様オフィシャルチャンネルにて、特別番組『アニメ「テニスの王⼦様」シリーズ25周年記念SP』が配信される。
豪華出演ゲストも発表。ゲストは皆川純⼦（越前リョーマ役）、置鮎⿓太郎（⼿塚国光役）、甲斐⽥ゆき（不⼆周助役）、諏訪部順⼀（跡部景吾役）、永井幸⼦（幸村精市役）、新垣樽助（⽊⼿永四郎役）他、MCは川本成（河村隆役）、⼩野坂昌也（桃城武役）を予定している。
25周年プロジェクトの今後にも乞うご期待。
（C）許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
2001年10⽉よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王⼦様』 。2012年 からは『ジャンプ SQ.』（集英社）で⼤⼈気連載中の『新テニスの王⼦様』がテレビアニメ化され、物語は関東⼤会から全国⼤会、そして世界⼤会へと舞台を広げてきた。
2027年12⽉末までを25周年イヤーとして様々なプロジェクトが展開される。
その第1弾として、2026年7⽉19⽇（⽇）22：00より、YouTubeアニメ新テニスの王⼦様オフィシャルチャンネルにて、特別番組『アニメ「テニスの王⼦様」シリーズ25周年記念SP』が配信される。
豪華出演ゲストも発表。ゲストは皆川純⼦（越前リョーマ役）、置鮎⿓太郎（⼿塚国光役）、甲斐⽥ゆき（不⼆周助役）、諏訪部順⼀（跡部景吾役）、永井幸⼦（幸村精市役）、新垣樽助（⽊⼿永四郎役）他、MCは川本成（河村隆役）、⼩野坂昌也（桃城武役）を予定している。
25周年プロジェクトの今後にも乞うご期待。
（C）許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優