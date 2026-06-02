新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」カラマリスナー決起集会』を６月６日（土）夜８時より、独占無料生放送する。 『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、WSS playgroundが手がけた人気インディーゲームが原作。最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と彼女を支える“ピ”の30日間を描いた本作は、2022年１月にSteamでリリースされると累計300万ダウンロードを突破、関連楽曲の再生数