新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」カラマリスナー決起集会』を６月６日（土）夜８時より、独占無料生放送する。



『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、WSS playgroundが手がけた人気インディーゲームが原作。最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と彼女を支える“ピ”の30日間を描いた本作は、2022年１月にSteamでリリースされると累計300万ダウンロードを突破、関連楽曲の再生数は４億回を超えるなど爆発的人気を獲得。インターネットカルチャーを代表する作品として支持を集めている。2026年４月よりTVアニメも放送開始し、インターネット・エンジェル「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」らが新たにテレビアニメで繰り広げる物語に注目が集まっている。



このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した特別番組『TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」カラマリスナー決起集会』には、川口莉奈（パープル・ロリポップ役）、椎名桜月（獄薔薇美血華役）、星希成奏（禰