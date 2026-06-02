「闇バイトの振込先にあなたの口座が使われている」と、警察から電話が‼【漫画】本編を読むゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの漫画｢運び屋ゆきたの漫画な日常｣から、新手の詐欺電話をテーマにした｢男前の闇バイト｣を紹介するとともに話を聞く。■警察を名乗る国際電話の罠男前の闇バイト01男前の闇バイト02男前の闇バイト03男前の闇バイト04ゆきたさんの妻であるカツシンさんが見知らぬ番号からの着信に出ると、相手は｢警
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ボクサー 杉田ダイスケさん死去
- 2. 小6息子を殺害か「将来を悲観」
- 3. 1000万円が消えた 泣き叫ぶ母
- 4. 鬼龍院翔 沖縄ライブ1人で開催へ
- 5. 京都・鴨川で若い女性が死亡
- 6. 櫻井翔「嵐でした」訂正したワケ
- 7. ロコディ堂前透 結婚を発表
- 8. 二宮 最終公演で「禁句」を連呼
- 9. 女優の退所発表 事務所が全否定
- 10. 坂本ちゃん あわや失明&足切断
- 1. 小6息子を殺害か「将来を悲観」
- 2. 京都・鴨川で若い女性が死亡
- 3. 重症化も?「6月病」に注意
- 4. 「ケアマネージャーの女性の首を切りました」 住宅で“切り傷”…60代男女が死亡 埼玉・川口市
- 5. ケアマネ死亡 利用者の子が殺害?
- 6. 息子がケアマネ刺した? 驚きの声
- 7. ゴミ減少富士山で理不尽クレーム
- 8. 日本社会の異常なマナー水準
- 9. 流され心肺停止 中学生が死亡
- 10. 窃盗か スリランカ国籍の男逮捕
- 1. 1000万円が消えた 泣き叫ぶ母
- 2. 阿部氏逮捕「あれはリーク」指摘
- 3. 都内大混雑 異例のイベント多発
- 4. 生ドーナツの「生」ってなに？
- 5. 石丸氏 日本どうなろうと困らぬ
- 6. 比大統領との国賓晩餐会で高市首相“謎テンション”…またまた動画で恥さらし批判殺到→大炎上！
- 7. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
- 8. やっと会えた 米じいじに孫歓喜
- 9. 更年期女性 口の中が渇くワケ
- 10. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 1. チキン食べ遊園地を永久出禁 米
- 2. イラン、アメリカとの協議停止か
- 3. GTA6開発者 不当解雇を訴え
- 4. ミャンマーで大爆発 55人が死亡
- 5. 国連が破産の危機にある理由
- 6. 中国外交部 NYタイムズを批判
- 7. 【独占】旧統一教会の内部文書に「麻薬資金共有」の記述 「逮捕状の恐れ」パラグアイ元議員と幹部らの関与浮上
- 8. メルセデス・ベンツが米国から締め出される可能性も、株式の約20％を中国2社が保有―中国メディア
- 9. サムスン 時価2000兆ウォン突破
- 10. 中国 NYタイムズ記者を国外退去
- 1. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 2. トヨタ会長の長男 8月に復帰へ
- 3. AIに転職を相談 52歳男性の後悔
- 4. ファミマにセブン銀行ATM “ライバルブランド”でも導入
- 5. 「12億円」の新ジャンボ誕生
- 6. 「ファミマ仕様」のセブン銀ATM
- 7. 「りくろーおじさん」が値上げへ
- 8. MEGUMIが本気ダイエットに挑戦
- 9. 株 上がった株買うタイミング
- 10. 手取り106万円減 子育て罰の実態
- 1. 【あと2日】Amazonセールでアシックスのシューズが最大35%オフに
- 2. クラークスのシューズが65%OFFに
- 3. 【あと2日】Amazonセール開催中！みんなが買ったガジェットは？
- 4. Unihertzがチラ見せした次期スマホはQWERTYキーボード搭載ストレート型「Titan Slim」に！技適を取得して日本でも発売へ
- 5. 「HOKA」がAmazonでセール価格に
- 6. Nubia、新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 9S Pro」を日本向けに7月25日12時から先行予約販売！正式販売は8月5日12時から。価格は12万2800円から
- 7. スノーピークがAmazonで最大半額
- 8. エイスースの最新ゲーミングスマホ「ROG Phone 8・8 Pro」が日本で発売へ！ASUS_AI2401_CとASUS_AI2401_Dが技適通過
- 9. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
- 10. Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載の最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」が日本で発売に！型番「NX809J」が技適通過
- 11. HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集
- 12. ガジェット界隈の闇。中国企業間の競争に個人SNSが知らずに巻き込まれる話
- 13. Nothing Technologyの新スマホ「CMF Phone 2 Pro」が日本で発売へ！技適を通過。背面パネルが交換可能で装着レンズパーツも用意
- 14. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 15. Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】【AI活用術】
- 16. GitHub Copilot、6月1日からトークンベースの従量課金制に移行 - 開発者から反発の声
- 17. Microsoft Office 2019および2021 for Macで編集できなくなる「閲覧専用」への移行が物議を醸しまくり
- 18. サーモグラフィ搭載スマホ「CAT S61」が国内発売、DSDS対応で約12万円
- 19. サロモンがAmazonで最大28%OFFに
- 20. AI向けハイエンドマザーボード
- 1. ボクサー 杉田ダイスケさん死去
- 2. 森保監督の激昂「長友選手の…」
- 3. カープに「悪しき風習」蔓延か
- 4. ド軍で「おにぎり」が人気沸騰中
- 5. 【YouTube】原辰徳さんがキティちゃんと…⁉︎ シナモロールとポムポムプリンが初登場【報知×サンリオ】
- 6. 森保J三銃士を酷評「期待外れ」
- 7. 俊輔コーチが直接フリーキック
- 8. 巨人戦 大型ビジョンにSNS反響
- 9. なぜ MLBで惨事一歩手前の珍事件
- 10. 南野拓実 W杯臨む日本代表に同行
- 1. 鬼龍院翔 沖縄ライブ1人で開催へ
- 2. 櫻井翔「嵐でした」訂正したワケ
- 3. ロコディ堂前透 結婚を発表
- 4. 二宮 最終公演で「禁句」を連呼
- 5. 女優の退所発表 事務所が全否定
- 6. 坂本ちゃん あわや失明&足切断
- 7. 島倉氏&細木氏 命日の一致に震撼
- 8. 危険な食習慣 柏木由紀に指摘
- 9. ヒカル 恋人から「結婚願望」
- 10. 寺田心 肉体変化でベンチ120kg
- 1. 節約のはずが…残り湯洗濯で後悔
- 2. 【セザンヌ】人気No.1チーク＆薄膜カバーファンデから新色登場6月上旬から先行販売スタート。
- 3. 足裏疲れ セリアのインソール
- 4. 4年も隠し続けたいじめヒロイン
- 5. 涼し気 PLSTのイージーパンツ
- 6. 職場で孤立無援 40代妊婦の苦境
- 7. 40〜50代必見 残す服の新基準
- 8. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 9. 記憶失った父と向き合うべき理由
- 10. 「実母が嫌いな第1子長女」多い?