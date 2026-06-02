「闇バイトの振込先にあなたの口座が使われている」と、警察から電話が‼【漫画】本編を読むゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの漫画｢運び屋ゆきたの漫画な日常｣から、新手の詐欺電話をテーマにした｢男前の闇バイト｣を紹介するとともに話を聞く。■警察を名乗る国際電話の罠男前の闇バイト01男前の闇バイト02男前の闇バイト03男前の闇バイト04ゆきたさんの妻であるカツシンさんが見知らぬ番号からの着信に出ると、相手は｢警