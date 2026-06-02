不審な電話「あなたに容疑がかかっている」→妻「あとでかけ直します！」突然かかってきた国際電話、詐欺電話の撃退法と注意点【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの漫画｢運び屋ゆきたの漫画な日常｣から、新手の詐欺電話をテーマにした｢男前の闇バイト｣を紹介するとともに話を聞く。
■警察を名乗る国際電話の罠
ゆきたさんの妻であるカツシンさんが見知らぬ番号からの着信に出ると、相手は｢警視庁、捜査二課の兼星です｣と名乗った。
■詐欺電話の撃退法と注意点
全く心あたりのなかったカツシンさんが｢あとでこちらから、かけ直す｣と告げると、相手は困りだしたという。
ゆきたさんによると、ネット上でも同様の事例が多く報告されており、｢あなたに容疑がかかっている｣と言いつつ別の回線に誘導する手口が流行しているようだ。何かしら理由をつけて｢こちらから、かけ直す｣と言うのが有効な対策になる。どこから個人情報が漏れたかはわからないが、警察と言われると怪しいとは思いながらもすぐには切れない心理が働く。知らない国際番号には出ないよう注意が必要だ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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