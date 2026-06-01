車検切れに気づかず公用車を運転していました。車検が切れていたのは、石川県教育委員会の文化財課が管理する公用車2台で、1台は5月20日に車検が満了していましたが、5回にわたって約600キロメートルを走行。もう1台も、5月19日の期限から5回にわたって約650キロメートル走っていたということです。28日に、公務で運転した石川県職員が車検切れに気づき、事態が発覚しました。県教委では、複数職員での確認体制を強化