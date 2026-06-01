新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2026』の放送を決定。６月１日（月）より参加者募集を開始した。本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す「ABEMA」オリジナルのオーディション番組。参加者は、番組が用意したオリジナルビートを使用し、自身を投影したリリックとパフォーマンス動画を投稿。シーンで活躍するラッパ