賞金1000万円！次世代ラッパーを発掘するRAPSTAR 2026放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2026』の放送を決定。６月１日（月）より参加者募集を開始した。
本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す「ABEMA」オリジナルのオーディション番組。参加者は、番組が用意したオリジナルビートを使用し、自身を投影したリリックとパフォーマンス動画を投稿。シーンで活躍するラッパーたちによる審査を経て、数々のステージを勝ち上がった者だけが“RAPSTAR”の座を懸けたファイナルステージへと進出。本シーズンでは、見事“RAPSTAR”に輝いたラッパーに贈られる活動資金がシリーズ史上最高額となる1000万円に決定。日本のHIPHOPシーンの未来を担う“新たなRAPSTAR”の誕生に注目が集まる。
2017年のシーズン１開始以来、本番組からは\ellow Bucks、Kohjiyaなど現代のHIPHOPシーンを牽引するラッパーたちが誕生。さらに昨年放送された『RAPSTAR 2025』では、激闘の末、圧巻のパフォーマンスとスキルによりPxrge Trxxxperが“RAPSTAR”の称号を手にした。
単なるオーディションに留まらず、“次の時代を作る才能”を世に送り出してきた『RAPSTAR』。新シーズンとなる『RAPSTAR 2026』では、過去最大規模の戦いが幕を開ける。
そして今回、オーディション参加者たちが応募動画で使用するオリジナルビートを手掛けるのは、最前線で活躍する７名のビートメイカー。Chaki Zulu、D3adStock、GRADIS NICE、krynX、Lion Melo、Neetz、rxlと国内シーンを支えるクリエイターが集結。それぞれ異なる個性を持つビートの上で参加者たちは自身の人生や価値観をリリックに落とし込み、“次のRAPSTAR”の座を懸けた戦いに挑む。
さらに、『RAPSTAR 2026』が主催するHIPHOPイベントであり、頂点を決める決勝戦「RAPSTAR 2026 FINALS」が行われる『STARZ 2026』も12月29日（火）に開催決定。
『RAPSTAR 2026』の参加応募は、６月１日（月）より開始。応募締切は６月12日（金）夜11時59分まで。応募方法など詳細は『RAPSTAR 2026』公式サイトをチェック。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す「ABEMA」オリジナルのオーディション番組。参加者は、番組が用意したオリジナルビートを使用し、自身を投影したリリックとパフォーマンス動画を投稿。シーンで活躍するラッパーたちによる審査を経て、数々のステージを勝ち上がった者だけが“RAPSTAR”の座を懸けたファイナルステージへと進出。本シーズンでは、見事“RAPSTAR”に輝いたラッパーに贈られる活動資金がシリーズ史上最高額となる1000万円に決定。日本のHIPHOPシーンの未来を担う“新たなRAPSTAR”の誕生に注目が集まる。
単なるオーディションに留まらず、“次の時代を作る才能”を世に送り出してきた『RAPSTAR』。新シーズンとなる『RAPSTAR 2026』では、過去最大規模の戦いが幕を開ける。
そして今回、オーディション参加者たちが応募動画で使用するオリジナルビートを手掛けるのは、最前線で活躍する７名のビートメイカー。Chaki Zulu、D3adStock、GRADIS NICE、krynX、Lion Melo、Neetz、rxlと国内シーンを支えるクリエイターが集結。それぞれ異なる個性を持つビートの上で参加者たちは自身の人生や価値観をリリックに落とし込み、“次のRAPSTAR”の座を懸けた戦いに挑む。
さらに、『RAPSTAR 2026』が主催するHIPHOPイベントであり、頂点を決める決勝戦「RAPSTAR 2026 FINALS」が行われる『STARZ 2026』も12月29日（火）に開催決定。
『RAPSTAR 2026』の参加応募は、６月１日（月）より開始。応募締切は６月12日（金）夜11時59分まで。応募方法など詳細は『RAPSTAR 2026』公式サイトをチェック。
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