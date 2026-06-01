株式会社ピーチ・ジョンは６月１日（月）、都内にて「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者会見を開催。当日は会場にPEACH JOHN のミューズをつとめる森香澄が登壇。この日の衣装についてや31歳の抱負などを語った。今回はPEACH JOHNの夏の新商品「人魚のブラ」と「盛れるリボンビキニ水着」の発売に加え、森香澄を起用したキービジュアルの公開及びコラボ商品「ボムバストクリーム リッチ」、「ヒップルン薬用ホワイトクリ