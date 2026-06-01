森香澄、31歳の抱負を語る「新しい挑戦もまだできる」
株式会社ピーチ・ジョンは６月１日（月）、都内にて「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者会見を開催。当日は会場にPEACH JOHN のミューズをつとめる森香澄が登壇。この日の衣装についてや31歳の抱負などを語った。
今回はPEACH JOHNの夏の新商品「人魚のブラ」と「盛れるリボンビキニ水着」の発売に加え、森香澄を起用したキービジュアルの公開及びコラボ商品「ボムバストクリーム リッチ」、「ヒップルン薬用ホワイトクリーム」、「ヒップルン薬用スクラブ」の発表。さらには、６月１日（月）よりルミネ新宿で期間限定オープンするポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」を記念して行われたイベントで、森香澄は“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたショップにちなんで貝殻の中から人魚をイメージしたスペシャルなドレス姿で登場。
夏の新商品「人魚のブラ」について森は、「着け心地や触り心地もいいし、すごく気持ちが軽やかになるようなデザインで自分を大切にしている感じがします」と絶賛。一方、コラボ商品は森自身が香りを提案したそうで、「自分へのご褒美時間やリラックスしたい時に、自分の体を大切にするという意味でも使っていだたきたいと思います」と語る。
そんな森は今春、PEACH JOHNのミューズに就任。すると多くの反響があったそうで、「かわいいビジュアルをかわいい世界観で作っていただいて、それを褒めていただくことが多くて嬉しいです！」と満足気に語り、今回のキービジュアルに関しても「世界観が素敵だったのでそれを壊さないように、世界観に沿った表情やポーズを意識しました」と撮影を振り返った。
そして、この日の衣装、登場についても「すごくテンションが上がりましたし、御伽話のプリンセスになったような、子供の頃に夢見ていた世界に入れてすごく嬉しかったです！」、「（貝殻の中からの登場は）多分、人生でもう二度とないんじゃないかなって思うぐらい、素敵な登場の仕方をさせていただいて嬉しかったです」と喜んだ。
ちなみに、今回人魚になった森は泳ぎが得意だそうで、「小さい時から足のつかないプールに果敢に飛び込んでいて、両親は心配していましたけど本人は大丈夫みたいな。『前世は魚か』と言われていました（笑）」と笑いを誘う一幕も。
その他、ストレスに関しても言及。「発散するのは上手な方」、「ストレスはそんなにためない方だと思います」と言い、「自分の着たい洋服を着たり、好きな香りをまとったりして自分の機嫌をとっています」と独自の発散法を明かした。
また、この日は「夏のアクティビティ３本勝負」と題し、シャボン割り、浮き輪輪投げ、夏に映えるポーズ即興披露に挑戦。途中、夏に映えるポーズに恥じらう場面がありつつも見事チャレンジを成功した森にはご褒美が。
６月16日の誕生日に先駆け、一足早いバースデーケーキが登場すると、「すごい！ かわいい！」「今年初めてお祝いされました！嬉しいです！」と大喜び。そして、「ここから新しい挑戦もまだできると思っていますし、これからの新しい活動にもぜひ注目していただければと思います！」と31歳の抱負を語っていた。
今回はPEACH JOHNの夏の新商品「人魚のブラ」と「盛れるリボンビキニ水着」の発売に加え、森香澄を起用したキービジュアルの公開及びコラボ商品「ボムバストクリーム リッチ」、「ヒップルン薬用ホワイトクリーム」、「ヒップルン薬用スクラブ」の発表。さらには、６月１日（月）よりルミネ新宿で期間限定オープンするポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」を記念して行われたイベントで、森香澄は“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたショップにちなんで貝殻の中から人魚をイメージしたスペシャルなドレス姿で登場。
夏の新商品「人魚のブラ」について森は、「着け心地や触り心地もいいし、すごく気持ちが軽やかになるようなデザインで自分を大切にしている感じがします」と絶賛。一方、コラボ商品は森自身が香りを提案したそうで、「自分へのご褒美時間やリラックスしたい時に、自分の体を大切にするという意味でも使っていだたきたいと思います」と語る。
そんな森は今春、PEACH JOHNのミューズに就任。すると多くの反響があったそうで、「かわいいビジュアルをかわいい世界観で作っていただいて、それを褒めていただくことが多くて嬉しいです！」と満足気に語り、今回のキービジュアルに関しても「世界観が素敵だったのでそれを壊さないように、世界観に沿った表情やポーズを意識しました」と撮影を振り返った。
そして、この日の衣装、登場についても「すごくテンションが上がりましたし、御伽話のプリンセスになったような、子供の頃に夢見ていた世界に入れてすごく嬉しかったです！」、「（貝殻の中からの登場は）多分、人生でもう二度とないんじゃないかなって思うぐらい、素敵な登場の仕方をさせていただいて嬉しかったです」と喜んだ。
ちなみに、今回人魚になった森は泳ぎが得意だそうで、「小さい時から足のつかないプールに果敢に飛び込んでいて、両親は心配していましたけど本人は大丈夫みたいな。『前世は魚か』と言われていました（笑）」と笑いを誘う一幕も。
その他、ストレスに関しても言及。「発散するのは上手な方」、「ストレスはそんなにためない方だと思います」と言い、「自分の着たい洋服を着たり、好きな香りをまとったりして自分の機嫌をとっています」と独自の発散法を明かした。
また、この日は「夏のアクティビティ３本勝負」と題し、シャボン割り、浮き輪輪投げ、夏に映えるポーズ即興披露に挑戦。途中、夏に映えるポーズに恥じらう場面がありつつも見事チャレンジを成功した森にはご褒美が。
６月16日の誕生日に先駆け、一足早いバースデーケーキが登場すると、「すごい！ かわいい！」「今年初めてお祝いされました！嬉しいです！」と大喜び。そして、「ここから新しい挑戦もまだできると思っていますし、これからの新しい活動にもぜひ注目していただければと思います！」と31歳の抱負を語っていた。