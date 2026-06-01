中村克＆川島海荷が結婚式競泳の東京五輪日本代表の中村克が、24年12月に結婚を公表した女優・川島海荷との結婚式を挙げていた。川島が自身のインスタグラムで報告。ファンから改めて祝福の声が集まった。川島は5月31日にインスタグラムで写真を投稿。「お色直しは、大好きなディズニー映画をイメージして」と鮮やかなイエローの肩だしドレスに身を包んだ姿を公開した。夫の中村もタキシードでびしっと決めている。半年前に