文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、6月7日（日）の放送より、日向坂46 五期生が5週連続で出演する。 6月7日（日）～7月5日（日）の放送では、MCを務める三期生の上村ひなのに加え、2人ずつ五期生メンバー10人全員が登場し、特別企画「日向坂46 五期生の割り切れない話」をおくる。これは五期生メンバーによる楽曲「円周率」にちなんだコーナӦ