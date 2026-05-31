文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、6月7日（日）の放送より、日向坂46 五期生が5週連続で出演する。

6月7日（日）～7月5日（日）の放送では、MCを務める三期生の上村ひなのに加え、2人ずつ五期生メンバー10人全員が登場し、特別企画「日向坂46 五期生の割り切れない話」をおくる。これは五期生メンバーによる楽曲「円周率」にちなんだコーナーで、五期生同士で過ごす中で「割り切れないな」と感じたエピソードを披露し、メンバーの知られざる関係性や、かわいらしい一面を引き出していく。

スペシャルウィークとなる6月7日（日）の放送に登場する五期生は、片山紗希と佐藤優羽。五期生連続出演企画のトップバッターとして、楽曲「円周率」についての裏話や、五期生による待望のワンマンライブ「五期生 LIVE」に向けての意気込みが語られる。

収録を終えた上村ひなの、片山紗希、佐藤優羽は、以下のようにコメントしている。

【上村ひなの】

今回はスペシャルウィークということで、片山紗希ちゃんと佐藤優羽ちゃんと3人でお送りしました！ 五期生ライブに向けての意気込みや近況など、いろいろ深掘りすることができて、とっても楽しい収録になりました。これから五期生が続々登場してくれるということで、もともと日向坂46を知ってくださっている方だけでなく、初めて日向坂46のことを知るよ、という方にも聴いていただきたい放送となっております。ぜひお聴きください！

【片山紗希】

私は約4ヶ月ぶりに『日向ひ』に登場させていただきました！ 五期生連続出演のトップバッターということでもちろん緊張しましたが、とても楽しくお話しさせていただきました。 五期生楽曲「円周率」の話や最近のお話など、様々な楽しい話題がたくさんあるので、ぜひお聴きください！ よろしくお願いいたします！

【佐藤優羽】

昨年以来の出演で緊張していたのですが、ひなのさんとさきてぃと一緒に楽しくお話をさせていただくことができてよかったです！ 五期生楽曲「円周率」にちなんだコーナーもさせていただいて、すごく楽しかったです。ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです！

【今後の出演スケジュール】 ※出演者は変更となる可能性がございます。

6月7日（日） 上村ひなの（MC）、片山紗希、佐藤優羽

6月14日（日） 上村ひなの（MC）、大田美月、高井俐香

6月21日（日） 上村ひなの（MC）、蔵盛妃那乃、下田衣珠季

6月28日（日） 上村ひなの（MC）、鶴崎仁香、松尾桜

7月5日（日） 上村ひなの（MC）、大野愛実、坂井新奈

※『日向坂46の「ひ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://www.joqr.co.jp/timefree/1785/hinatazaka/

【番組概要】

■番組名： 『日向坂46の「ひ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時30分～7時00分

■出演： 日向坂46 上村ひなの（MC）

■ゲスト： 日向坂46 五期生 ※6月7日（日）～7月5日（日）期間の放送回

■メールアドレス： hinata@joqr.co.jp ■番組X： @hinata_joqr ※推奨ハッシュタグ： #日向ひ