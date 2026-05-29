脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026』が、5月29日から3日間開催する。先立って28日には先行体験会が行われ、クリエイターたちが個性を爆発させたフードを提供する「脳汁屋台」や、脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」、光と音の脳汁空間を飾る「脳汁ギャル神社」など、ユニークでここでしか味わえない空間が公開された。『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が展開する「ヲタク」