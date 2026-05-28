5月27日、お笑いコンビ・ニューヨークが公式YouTubeチャンネルを更新。『あの件について炎上する前に謝罪させてください』と題した動画を公開し、『Breaking Down』をめぐる過去の発言や、容姿いじりについて釈明した。

動画冒頭では、5月3日に配信された『【第365回】ニューヨークのニューラジオ』内で、屋敷裕政が「ボクシングの井上尚弥vs.中谷潤人に比べて、BreakingDownはカスな気がしてきた」と発言した件に言及。屋敷は笑いも交えつつも、「今もビクビクしてて外歩けない状況なのよ」と本音ものぞかせていた。

「屋敷さんの発言に反応したのが、BreakingDown初代バンタム級王者の井原良太郎選手でした。井原選手は5月7日にXで《ニューヨーク屋敷と誰か繋いで》《YouTubeライブやってるのか？グローブ持って乗り込んだる》などと投稿。格闘技ファンの間でも話題となりました。屋敷さんは以前から『BreakingDown』好きを公言しており、ペイパービューの配信チケットを購入して視聴するほどの熱量でも知られています。軽いノリの“愛あるいじり”だったのでしょうが、切り取られた言葉だけを見ると侮辱と受け取られても仕方ない部分はありますね」（芸能ジャーナリスト）

5月12日には井原のYouTubeチャンネルで「最近の話題について語りました」と題した動画が公開され、屋敷について言及。「カス発言は違うかな」と、冗談であることは理解しつつも言葉選びには苦言を呈した。感情的に怒っているわけではないと説明する姿に、逆に“怖さ”を感じた視聴者もいたようだ。

Xでは、

《ニューヨークは炎上すべき発言しまくってるけど、しまくりすぎてバレてないだけ》

《コメ欄で過去のやらかしが多く蒸し返されてて養分になりそう》

《「炎上前に謝罪しておこう」のスタンスこそが炎上しそうなところ好き》

など、厳しい声や半ば呆れたような反応も寄せられている。さらに動画内では、過去の“容姿いじり”についても自ら触れた。相方・嶋佐和也の身長を「チビ」と表現した件や、お笑いコンビ・シシガシラの浜中英昌への「ハゲ」発言、ダイアン・ユースケの容姿について触れた場面などを振り返り、「見つかったらやばいよ」と謝罪を交えながら語った。

「今はテレビだけでなくYouTubeでもコンプライアンス意識が求められる時代です。芸人同士に関係性があったとしても、視聴者側が不快に感じれば炎上につながる可能性があります。ニューヨークは“ぎりぎりを攻める笑い”を得意としていますが、そのスタイルが誤解されやすいコンビでもありますね」（前出・芸能ジャーナリスト）

井原とニューヨークが今後共演することはあるのか。言葉選びの難しさを改めて感じる一件であった。