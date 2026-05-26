Aぇ! groupが、これまでのリリース楽曲に加え、最新曲「でこぼこライフ」のデジタル配信をスタートしたことを記念して、「でこぼこライフ」のスペシャルムービーを5月28日19時よりプレミア公開することを発表した。本映像は、“平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観で展開。どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが楽しめる仕掛けも随所に散りばめられた映像になっていると