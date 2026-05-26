「白ソックスありきで」サンダルを選ぶ夏に出番が増えるサンダルを、ひと足先に堪能するために。白ソックスとのセットを前提にすれば、肌寒さが残る今の装いにも調和しやすい。「品をかもすエナメルのつやめき」黒エナメルサンダル（5）／ネブローニ細身のストラップが華奢な足元を演出。ベルトは調整可能で安定感もあり。「アクセのように輝くメタリック」ゴールドストラップサンダル（8.5）／ペリーコ（アマン）カジュアルな