Spotifyがオーディオブックの著者や出版社向けのプラットフォーム「Spotify for Authors」内で、オーディオブックをセルフパブリッシングするための新しいAIツールを発表しました。このAIツールは音声合成AIを開発するElevenLabsの技術を搭載しているのが特徴。この新しいAIツールは2026年6月に英語版が一部の地域で、招待制のベータ版としてリリースされます。Books on Spotify: New Updates for Listeners and Authors - Spotify