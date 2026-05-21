Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、5月11日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「催し」のライブパフォーマンス映像を期間限定で特別公開した。本楽曲は、5月6日にMVが公開されたが、わずか2週間足らずで1,000万回再生を突破。今回公開された映像では、本楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスが収められているという。なお、映像は6月18日17時59分までの期間限定公開となる。&