LiSAが、ソロデビュー15周年イヤーを記念した全国アリーナツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞のツアーファイナルを5月20日に愛知・クロコくんホールにて開催した。ペンライトに埋め尽くされた会場は今か今かとLiSAの登場を心待ちする中、ステージ中央には天井から吊るされた巨大なイチゴのオブジェが「iCHiNiTSUiTE GO」の意味を背負いファンの期待が高まる。客席の照明が落ちると会場はピンク色に染まり、ゆ