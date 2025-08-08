女性として、ことさらに女性らしい振る舞いをする必要はありませんが、男性から「オヤジっぽい」と思われるのは避けたいもの。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「初対面の男性から『オヤジっぽいなぁ』と思われてしまう言動」をご紹介します。【１】合コンなどで焼酎や日本酒を早い段階から飲む。「オヤジが飲むものって感じ。若い女の子が乾杯で頼んだりするとビックリする」（２０代男性）など、焼酎や