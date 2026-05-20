Bang&Olufsenは、藤原ヒロシ率いる東京のデザインスタジオfragmentとのコラボ製品として、ワイヤレススピーカー「Beosound A1」、ワイヤレスヘッドフォン「Beoplay H100」、壁掛けスピーカー「Beosound Shape」、CDプレーヤー「Beosystem 9000c」の4製品を発売する。5月20日からのPOP-UP会場と、5月27日より一部製品のみ直販サイト、Bang&Olufsen表参道店で購入できる。価格は以下の