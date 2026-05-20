Bang&Olufsenは、藤原ヒロシ率いる東京のデザインスタジオfragmentとのコラボ製品として、ワイヤレススピーカー「Beosound A1」、ワイヤレスヘッドフォン「Beoplay H100」、壁掛けスピーカー「Beosound Shape」、CDプレーヤー「Beosystem 9000c」の4製品を発売する。5月20日からのPOP-UP会場と、5月27日より一部製品のみ直販サイト、Bang&Olufsen表参道店で購入できる。価格は以下の通り。

Beosound A1 Fragmentエディション

Beosound A1 Fragmentエディション 64,000円 Beoplay H100 Fragmentエディション 310,000円 FragmentスタイルのBeosound Shape 1,119,700円 Beosystem 9000c Fragmentエディション 10,990,200円

防水仕様で、Cradle to Cradle Certifiedブロンズ認証を取得したポータブルBluetoothスピーカー。360度サウンドと、迫力ある低音、最大24時間の長時間バッテリーを備え、修理しながら長く使えるよう設計されたという。

fragmentコレクションでは高光沢アルマイト加工が施され、仕上げのアクセントとして、fragmentのシンボルである二重の稲妻マークがスピーカーの上部に刻まれている。

Beoplay H100 Fragmentエディション

チタンドライバーと次世代のノイズキャンセレーションを備えたドルビーアトモス対応ヘッドフォン。世界で初めてCradle to Cradle Certifiedブロンズ認証を取得したヘッドフォンとなっており、持ち運ぶための専用レザーポーチが付属する。

ヘッドバンドとイヤーパッドにはブラックレザーを採用。レザーポーチにもダブルロゴを配した。

FragmentスタイルのBeosound Shape

壁取り付け型スピーカーシステム。Bang&Olufsenの本社でBeosound Shapeを目にした藤原氏が、ホテルに戻るとすぐに、このユニークな「花」のような配置のスピーカーをスケッチしたという。

コラボレーションモデルは厳選された7枚のタイルを使用し、fragmentならではのこだわりが反映されたモノクロのファブリックカバーによって表現。アルミニウム製のダブルロゴタグで仕上げられている。

Beosystem 9000c Fragmentエディション

Beosound 9000 CDプレーヤーを徹底的に見直し現代に蘇らせた、というモデル。デザイナーDavid Lewisのオリジナルビジョンに基づき、音楽を黒い箱の中に隠すのではなく、あえてディスプレイすることを目指した背の高い透明なフォルムが特徴。アルバムをギャラリーのように飾ることができる。

Beosystem 9000cについて、藤原氏は「そのメカニズムに魅了されました。CDが自動的に交換され、再生後はディスクが元の位置に戻る。これは他の人なら思いつかないようなアイデアです」と話している。

コラボレーションモデルでは、CDプレーヤーとセットのBeolab 28がfragmentによって再解釈されており、ブラックアルマイト仕上げの表面と独自のロゴディテールを施している。

【POP-UP概要】 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ5月20日(水)～26日(火) 阪急メンズ大阪 1階 メインステージ6月3日(水)～9日(火) 岩田屋本店本館 1階 KIRAMEKI BOARD7月1日(水)～7日(火)