『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した太田江莉奈福岡で多数のレギュラー番組を持ち、故郷・八女市の親善大使を務めるなど幅広く活動する太田江莉奈（おおた・えりな）が、30歳を目前に5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』でグラビア初挑戦。地元では知られた九州美人が、全国誌に初めて"降臨"する。【写真】太田江莉奈の初グラビア＊＊＊【お天気お姉さんから始まったキャリア】――太田さんはずっと福岡で活動さ