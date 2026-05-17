毎日をともにするバッグを、新たに買いかえるとしたら？服や場面を選ばない見た目や、十分な実用性など。マルチな活躍が見込める優秀アイテムだけをコレクション。※（）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。※モデルの写真は過去のGISELeで紹介したものです。「ミニより大きくトートよりも小さい」マチ幅があるバッグどんな服と合わせてもしっくりくる。見た目に反して「意外と荷物も入る」小さす