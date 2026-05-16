【ディズニーストア】暑い季節にオススメのアイテムをチェック！
これからの季節に活躍するウォーターボトルやタンブラーを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて順次発売中。あわせて使いたい、保冷巾着や保冷バッグといったおでかけ時に活躍する注目のアイテムもご紹介！
＞＞＞これは必需品！ 暑い季節に役立つアイテムをチェック！（写真17点）
ディズニーストアから、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルが登場。
1リットル容量のウォーターボトルは、飲んだ量が分かりやすい目盛り付きで、これからの暑い季節におすすめ。トレンド感のある半透明のフロストボトルに、星空を見上げるスティッチのデザインや、水彩タッチの透明感あふれる夏らしい新デザインが登場している。
スリムでスタイリッシュなステンレスボトルは、キャラクターらしいトッピングがのったスイーツとキャラクターのひんやり甘いデザインがポイント。
さらに、遊び心あふれる仕掛け付きタンブラーやキッズ向けの2WAYステンレスボトルも展開。
ディズニープリンセス柄のタンブラーは、氷を入れた冷たいドリンクを注ぐと色が変化する、魔法のような仕掛けを楽しめる。デザインに合わせて、シェルやガラスの靴、バラの花といったモチーフのキャップ付きストローがセットになっている。
キッズ用ステンレスボトルは、飲み口からダイレクトに飲むこともコップに注いで飲むこともできる2WAY仕様で、機能性にも優れたアイテム。遠足やレジャーなどのおでかけシーンにもぴったり。さらに、保温・保冷の両方に対応しているため、季節を問わず一年中活躍してくれる。
そのほか、保冷巾着や保冷バッグなど、暑い季節に嬉しい保冷アイテムも。
保冷巾着は、キャラクターフェイスがインパクト抜群のユニークなデザインで、立体的な耳もキュート。ラインナップは、ミッキーマウス、スティッチ、ディズニー マリーの3種類を展開。お弁当や飲み物を入れるのにちょうどいいサイズ感で、実用性も抜群だ。
大きめサイズの保冷バッグは、折りたたんでゴムバンドでまとめられるため、持ち運びにも便利。キャラクターたちが勢揃いした賑やかな総柄デザインが、夏のおでかけ気分を盛り上げてくれる。
暑さ対策も楽しく！
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney/Pixar
＞＞＞これは必需品！ 暑い季節に役立つアイテムをチェック！（写真17点）
ディズニーストアから、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルが登場。
1リットル容量のウォーターボトルは、飲んだ量が分かりやすい目盛り付きで、これからの暑い季節におすすめ。トレンド感のある半透明のフロストボトルに、星空を見上げるスティッチのデザインや、水彩タッチの透明感あふれる夏らしい新デザインが登場している。
スリムでスタイリッシュなステンレスボトルは、キャラクターらしいトッピングがのったスイーツとキャラクターのひんやり甘いデザインがポイント。
ディズニープリンセス柄のタンブラーは、氷を入れた冷たいドリンクを注ぐと色が変化する、魔法のような仕掛けを楽しめる。デザインに合わせて、シェルやガラスの靴、バラの花といったモチーフのキャップ付きストローがセットになっている。
キッズ用ステンレスボトルは、飲み口からダイレクトに飲むこともコップに注いで飲むこともできる2WAY仕様で、機能性にも優れたアイテム。遠足やレジャーなどのおでかけシーンにもぴったり。さらに、保温・保冷の両方に対応しているため、季節を問わず一年中活躍してくれる。
そのほか、保冷巾着や保冷バッグなど、暑い季節に嬉しい保冷アイテムも。
保冷巾着は、キャラクターフェイスがインパクト抜群のユニークなデザインで、立体的な耳もキュート。ラインナップは、ミッキーマウス、スティッチ、ディズニー マリーの3種類を展開。お弁当や飲み物を入れるのにちょうどいいサイズ感で、実用性も抜群だ。
大きめサイズの保冷バッグは、折りたたんでゴムバンドでまとめられるため、持ち運びにも便利。キャラクターたちが勢揃いした賑やかな総柄デザインが、夏のおでかけ気分を盛り上げてくれる。
暑さ対策も楽しく！
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney/Pixar
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優