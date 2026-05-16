なぜトヨタは自動車業界で“独り勝ち”しているのか？4月就任の近健太社長が、決算会見で語った発言の数々と、その真意とは？強さの源泉である「独特な企業文化」に迫る。（佃モビリティ総研代表佃義夫）トヨタが日本初・売上高50兆円を突破販売台数は5年連続世界1位で独り勝ち「大きな環境変化がある中でも、3.8兆円の利益を上げることができた」4月1日にトヨタ自動車の社長・CEOに就任した近健太氏が5月8日、2026年3月期の