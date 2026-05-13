開催：2026.5.13 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 7 - 4 [Dバックス] MLBの試合が13日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとDバックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回裏、1番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってライトス