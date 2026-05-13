開催：2026.5.13

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 7 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が13日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとDバックスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回裏、1番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-0 ARI

2回表、5番 イルデマロ・バルガス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 TEX 1-1 ARI

2回裏、8番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-1 ARI

4回裏、6番 エセケル・デュラン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-1 ARI

5回裏、3番 コリー・シーガー 初球を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレンジャーズ得点 TEX 4-1 ARI、6番 エセケル・デュラン 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 5-1 ARI、7番 アレハンドロ・オスナ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-1 ARI、8番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 7-1 ARI

9回表、5番 イルデマロ・バルガス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 TEX 7-2 ARI、6番 ルルデス・グリエル 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 TEX 7-3 ARI、7番 ガブリエル・モレノ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 TEX 7-4 ARI

試合は7対4でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで1勝4敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、0勝1敗5Sとなっている。

ここまでレンジャーズは20勝22敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方Dバックスは20勝21敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 13:54:45 更新