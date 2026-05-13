綾瀬はるか 綾瀬はるか、大悟（千鳥）、耼木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督がこのほど、都内で行われた『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登壇した。背中が大胆に開いた淡い青のドレス姿の綾瀬はるか。客席通路からサプライズで登場した。初共演の千鳥・大悟と夫婦役を務めた。「最初はビックリしたけれど、すぐに面白そうだと思いました。大悟さんの喋り方も聞き馴染みのある方言