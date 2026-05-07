仲良し5人組がやりたいことやりたい放題に発信するチャンネル『あんぷろ』をご紹介します。仲良し5人組がやりたいことやりたい放題『あんぷろ』今週のピックアップ『【KING】 満を持した《 初 実 写 》【あんぷろ】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますあんぷろさん：「仲良し5人がやりたいことやり放題チャンネルの『あんぷろ』です。男女5人グループでやっています。2023年の4月16日から活動を開始して、4月で3周年を迎えま