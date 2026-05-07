5月5日に新宿バルト9にて、沢村栄純役の逢坂良太さん、降谷暁役の島崎信長、奥村光舟役の内田雄馬、そしてアニメシリーズ総合プロデューサーの山田昇が登壇の記念トークイベントが実施された。イベントではTVアニメシリーズの秘話や、続編の匂わせなど……大盛り上がりとなったイベントレポートが公開された。アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。主人公・