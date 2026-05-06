5月3日、YouTuberのヒカルが、Instagramで交際を公表した年下恋人とのツーショット写真を投稿した。連日、彼女との日常をアップしているが、ヒカルの“元妻”に同情が集まっている。ヒカルは4月29日のYouTubeで、新恋人の存在を明かした。「お相手は、ガールズグループ『ME:I（ミーアイ）』を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRIS』（通称『日プ女子』）のファイナル審査まで出演した、加藤神楽さんです。