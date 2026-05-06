試合を配信する『DAZN』で解説を務めた元日本代表FW福田正博氏が、今季の横浜F・マリノスについてコメントする。「この百年構想リーグ、ちょっと僕の全体的な印象なんですけど、今日みたいなゲームをすることがけっこうあるんですよね。何となく淡泊に、何となくそのまま試合が終わってしまう、みたいな。複数失点して。粘り強く戦っていく印象があんまりない試合がけっこうありますよね。それはやっぱり、簡単に失点を重ねて