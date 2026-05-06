5月4日、バラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。マツコ・デラックスの不在が続いているが、番組ラストに流れた “予告映像” に注目が集まっている。マツコは2月の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演した際、首の緊急手術を受け、入院中であることを明かした。現在は退院し、4月13日放送の同番組で復帰を果たしたが、『月曜から夜ふかし』は欠席状態になっていた。「代役MCは立てず、SUPER E