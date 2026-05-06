5月4日、バラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。マツコ・デラックスの不在が続いているが、番組ラストに流れた “予告映像” に注目が集まっている。

マツコは2月の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演した際、首の緊急手術を受け、入院中であることを明かした。現在は退院し、4月13日放送の同番組で復帰を果たしたが、『月曜から夜ふかし』は欠席状態になっていた。

「代役MCは立てず、SUPER EIGHTの村上信五さんひとりで進行し、マツコさんの席にはスタジオセットの巨大なダルマを置いています。ゴールデンウィーク中の5月4日の放送回は、ここ2〜3年のインタビューをまとめた振り返り映像でした」（スポーツ紙記者）

ただ、放送後のXでは、

《5月11日の予告のワイプにマツコさんと村上くんがいた》

《来週はマツコ出るのかな？ 髪型がいつもと違ってた》

《マツコさん来週の夜ふかしから復帰か？！》

など、次回予告に期待する声が聞かれていた。

「ふだんはテロップで次回の放送日のみ告知することも少なくないのですが、この日は《恒例母の日ニュース》と5月11日の放送内容を告知後、インタビュー映像が流れました。映像のワイプには、村上さんとマツコさん2人がそろっていたのです。

『5時に夢中！』で復帰後のマツコさんは、これまで髪全体をアップにしたスタイルから、後ろ髪を下ろしたセットにしています。今回の予告で流れたマツコさんもこの “激変ヘア” だったため、復帰するのではないかと思った人も多かったようです」（芸能記者）

緊急入院から2カ月後の『5時に夢中！』で活動を再開したマツコ。レギュラー番組では、“復帰ラッシュ” が続いている。

「5月4日には、テレビ朝日の久保田直子アナウンサーがInstagramで、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）の8日放送回からマツコさんが復帰することを報告。5日の『マツコの知らない世界』（TBS系）では、番組冒頭、画面右下に《マツコ休養から復帰》と表示され、やはり髪を下ろしたスタイルで出演していました。

4月ごろから、マツコさんのレギュラー番組では、代役を立てたり、過去の映像を再編集したりと、制作サイドの苦心がうかがえるものでした。

鋭い毒舌と人間味のバランスの取れたキャラクターや、幅広い分野に造詣のあるマツコさんがいなくなったのは、痛手だったのでしょう。番組とマツコさんで相談しながら、復帰時期を模索していたのかもしれません」（同前）

カムバックしたマツコと村上による “名コンビ” が、久しぶりに見られることを期待したい。