「走りが格段にイイ」100系のランドクルーザートヨタ・ランドクルーザーを買い集めるトーマス・オーブリー・フレッチャー氏だが、普段の足は最初に手に入れた100系だ。「走りが格段にイイんです」。と理由を話す。【画像】1人の英国人がコレクションするランドクルーザー現行の250と300、ハイラックスも全154枚サスペンションは前が独立懸架式で、ステアリングはラック＆ピニオン式。4.2Lの直列6気筒ディーゼルターボは、204ps