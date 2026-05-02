きょう2日(土)は、本州では天気が回復し、広く日差しが戻るでしょう。きのう各地で今年一番の大雨を降らせた低気圧は、列島から次第に離れています。関東から西は朝から晴れる所が多いでしょう。東北は朝まで、北海道は昼頃までに雨の止む所が多い予想です。ただ、低気圧に近い北日本を中心に、雨が止んでも西よりの風が強く、暴風に警戒が必要です。交通機関などに影響するおそれがあります。日中の予想最高気温は、きのうより高