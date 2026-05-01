日本自動車連盟（JAF）は、スマートフォン向け「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」を5月20日11時にリニューアルする。 利便性と視認性の向上を目的としたもの。「JAFアプリ」は、デジタル会員証やロードサービス救援要請、会員優待、クーポン機能など従来の機能を維持しながら、より使いやすいデザインに刷新される。会員専用サイトの「JAFマイページ」も、よ