日本自動車連盟（JAF）は、スマートフォン向け「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」を5月20日11時にリニューアルする。

利便性と視認性の向上を目的としたもの。「JAFアプリ」は、デジタル会員証やロードサービス救援要請、会員優待、クーポン機能など従来の機能を維持しながら、より使いやすいデザインに刷新される。会員専用サイトの「JAFマイページ」も、より分かりやすく手続きができるようデザインが見直される。

リニューアルに伴い、5月18日9時～5月20日11時の間はシステムメンテナンスが実施される。期間中、マイページは利用できない。Web受付または電話でロードサービスを呼ぶ必要がある。また、会員優待はプラスチックカードのJAF会員証の提示で利用できる優待施設のみ利用できる。

リニューアル後のアプリのイメージ

リニューアル後のJAFマイページ

リニューアル日時は変更される場合がある。メンテナンス終了後にJAFアプリを開くと、アップデートが求められる。旧バージョンのままでは利用できない。長期間利用がない場合やアプリバージョンによっては再度ログインが必要になる場合がある。