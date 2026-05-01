EVやPHEVを設定英国のジャガー・ランドローバー（JLR）と中国のチェリー（奇瑞汽車）の提携により誕生した新ブランド『フリーランダー』から、初の量産車となる『8』が発表された。【画像】タフな外観の電動オフローダー、中国で誕生【新生フリーランダーを詳しく見る】全31枚大型の電動SUVで、今年後半に中国市場に投入される予定だ。デザインとしては、先月公開された『コンセプト97』を踏襲し、斜めのCピラー形状はランドロー