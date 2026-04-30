50万回以上視聴され1.6万の「いいね」を集めているのは、マッサージしてもらっているときの猫の様子。視聴者からは「可愛いすぎてぎゃぁぁぁ！！！ってなりました」「優しい時間」「愛おしい」などさまざまなコメントが寄せられています。 【動画：気持ちよさそうに『マッサージされる茶トラ猫』…手を止めた瞬間の『まさかの反応』】 頭を重点的にマッサージ Instagramアカウント「保護猫(猫風邪)と潔