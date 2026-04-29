料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。2月に書籍『大原千鶴の私が好きな野菜のごちそう』を出版。3人（長男25歳、二男24歳、長女20歳）の子育てが終わり、以前とは食生活が少し変わってきたという大原さんに、余った食材の食べきりアイデアについて伺いました。朝ごはんは野菜をとるチャンス朝ごはんはパンよりご飯を食べることが多い、と語る大原さん。「近所にあったお気に入りのパン屋さんがなくなっ